Новак ответил "Нафтогазу": считает цену на газ для Украины "абсолютно комфортной"

Контрактная цена на российский газ во втором квартале 2016 года для Украины «абсолютно комфортна» и без скидок, обсуждать новую скидку на газ с Киевом Москва пока не готова.

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Об этом заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает РБК.

Он напомнил, что во втором квартале расчетная контрактная цена без скидки для Украины составляет $177 за 1 тыс. куб. м. По его словам, цены, которые действуют на сегодняшний день, «гораздо более комфортные, чем те цены, которые есть на споте на европейских газовых хабах».

«Я считаю, что цена во втором квартале абсолютно комфортна. Без скидок. Она соответствует абсолютно рыночной ситуации, рыночным тенденциям», — подчеркнул министр.

Новак отметил, что главный вопрос на сегодняшний день — есть ли деньги у «Нафтогаза». «Если будут деньги у украинской стороны — пожалуйста, они могут покупать газ в соответствии с действующим контрактом», — добавил глава Минэнерго.

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Обсуждать новую скидку на газ российская сторона пока не готова. «Я не готов это обсуждать в принципе. Потому что мы в настоящее время не знаем, какая будет цена складываться на третий квартал. Еще рано об этом говорить. Обычно это во второй половине третьего месяца текущего квартала», — отметил министр.

6 июня «Газпром» получил официальное письмо от «Нафтогаза Украины». В сообщении речь шла о втором полугодии 2016-го и первом квартале 2017 года. В письме говорится, что позиция «Нафтогаза» является неизменной в течение последних полутора лет: закупка газа у «Газпрома» возможна, если российская компания предложит более низкую цену, чем европейские поставщики. Экономически обоснованной «Нафтогаз» считает цену на уровне «хаб минус транспорт».