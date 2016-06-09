Цены на нефть продолжают расти: Brent тянется к $53 за баррель

Цены на нефть держатся вблизи максимумов 2016 года в ходе утренних торгов четверга, поддерживаемые падением запасов нефти в США, ослаблением доллара и сильным спросом, однако некоторые аналитики полагают, что ралли начинает выглядеть затянувшимся.

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Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $52,71 за баррель к 8.35, прибавив 19 центов с предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 30 центов до $51,53 за баррель.

Трейдеры полагают, что рост цены стал результатом падения запасов в США, пишет Рейтер.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 3 июня, на 3,23 миллиона баррелей до 532,5 миллиона баррелей. Снижение продолжилось третью неделю подряд. Ослабление доллара, который упал примерно на 2,4 процента в текущем месяце к корзине основных валют, способствовало снижению стоимости импорта чёрного золота, что также поддерживает цены на нефть, сказали трейдеры.