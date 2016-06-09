Новый удар по "Газпрому": Германия назвала условия своего согласия на "Северный поток–2"

Германия поддержит проект газопровода «Северный поток - 2», если будут выполнены три условия, заявил министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль в среду, 8 июня, пишут "Ведомости".

«Северный поток - 2» должен соответствовать требованиям законодательства, не мешать транзиту газа через Украину и не ограничивать поставки газа в Восточную Европу, приводит его слова Bloomberg.

«Мы все соблюдаем, никому не угрожаем и не ограничиваем», - прокомментировал представитель «Газпрома» эти условия.

Читайте такжеЕврокомиссия заявила о необходимости введения спецнорм для "Северного потока-2"Оценить выполнимость выдвинутых условий непросто, поскольку они размыты и допускают разные трактовки, считает старший аналитик Vygon Consulting Мария Белова. «О каких объемах прокачки идет речь? Если транзит опустится ниже отметки 57 млрд куб. м (уровень 2015 г.), это будет считаться угрозой, или речь идет, например, о минимально допустимом для обеспечения рентабельности системы объеме в 35 млрд куб. м российского газа?» - рассуждает Белова.

Соответствие «Северного потока - 2» требованиям европейского законодательства сейчас как раз изучает юридическая служба Еврокомиссии, указывает аналитик Vygon Consulting. Но поскольку энергетическое законодательство ЕС еще формируется, есть риск, что правила игры могут поменяться.

Поставки в Восточную Европу будут зависеть не от «Газпрома», а скорее от Германии и стран, которые располагаются южнее, говорит Белова. Именно их системные операторы должны будут обеспечить такие мощности своей газотранспортной системы, чтобы российский газ по «Северному потоку - 2» беспрепятственно попадал к восточноевропейским потребителям.

Самый конфликтный пункт - о транзите газа, полагает начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике аналитического центра при правительстве Александр Курдин. Одна из задач «Северного потока - 2» - резервирование мощностей на случай прекращения украинского транзита после 2019 г., так что гарантировать сохранение объемов «Газпром» не может. По другим пунктам компромисс вполне возможен, особенно если формулировка условий будет смягчена, считает Курдин.

По его словам, поддержка Германии была бы хорошим заделом для проекта — ее голос важен и в двусторонних отношениях, и с точки зрения Евросоюза в целом. Но опыт «Южного потока» (проект был свернут после того, как Еврокомиссия приняла решение против него. - «Ведомости») свидетельствует, что даже целый ряд двусторонних соглашений может не учитываться, когда есть консолидированная позиция Брюсселя, заключает Курдин.

Газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год по проекту пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. В проектный консорциум Nord Stream 2 входят «Газпром», BASF, E.On, Engie, OMV и Shell.