Нефть ОПЕК за день резко выросла почти до $48

Цена нефтяной корзины ОПЕК в среду, 8 июня, поднялась на 1,13 доллара, или на 2,42%, до 47,76 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 46,63 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

Сегодня утром мировые цены на "черное золото" повышались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,38% до 52,71 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,59% до 51,53 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают расти на фоне признаков снижения избытка предложения на рынке, а также общего позитивного настроя инвесторов.

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В 2014 году средняя цена "корзины" составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 доллара, в 2012 году – 109,74 доллара, в 2011 году – 107,46 доллара, в 2010 году – 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

Справка УНИАН. Цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.