Российские реалии: фонд открытых крупных нефтегазовых месторождений исчерпан

Роснедра в 2017 году не планируют объявлять аукционы на право пользования крупными углеводородными участками, фонд открытых месторождений исчерпан, заявил глава ведомства Евгений Киселев, передает ПРАЙМ.

"Ничего крупного не осталось. Фонд открытых месторождений исчерпан", - ответил он на вопрос, планируются ли в следующем году новые аукционы на крупные нефтегазовые месторождения.

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Германия назвала условия своего согласия на "Северный поток–2""Поэтому мы сейчас осенью постараемся запустить механизм заявочного принципа для компаний на геологическое изучение участков недр с целью открытия месторождений. Во всем мире это так и делается, поэтому надо давать компаниям больше свободы действий", - добавил он.

Сейчас недропользователи могут получить лицензию на геологоразведку на неизученных углеводородных участках, не входящих в перечень объектов геологического изучения, после того, как подадут заявку на включение такого участка в перечень. Однако это не гарантирует недропользователю получение лицензии, так как после включения участка в перечень на него могут претендовать несколько компаний. Заявительный принцип предполагает, что лицензию на малоизученный участок недр получает компания, первой подавшая документы.