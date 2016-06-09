Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 40%

Украина в январе-апреле 2016 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 37,7% - до 1,580 миллиарда кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в апреле увеличился по сравнению с апрелем 2015 года на 62,7% - до 0,423 миллиарда кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

На заседании совета Оптового рынка электроэнергии в мае 2016 года обсуждались вопросы по восстановлению высоких показателей экспорта.

23 мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Украина может начать экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 июня при условии поддержки правительством соответствующего решения.

Экспортом украинской электроэнергии занимаются компании ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".