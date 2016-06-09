Shell возобновляет закупки нефти из Ирана - СМИ

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell возобновила закупки иранской нефти, став второй крупной нефтяной компанией после французской Total, которая продолжила торговлю с Ираном после отмены санкций.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на источники и данные о перевозках.

"Согласно данным доставки, Shell получит 130 тысяч тонн иранской нефти 8 июля. По словам источников, груз будет отгружаться в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Shell отказалась прокомментировать данную информацию агентству.

"Иран пытается вернуть свою долю рынка, после того, как в январе этого года со страны сняли международные санкции. В настоящее время экспорт нефти Ираном приближается к досанкционному уровню - около 2,5 миллиона баррелей в сутки", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, Иран и "шестерка" международных переговорщиков ранее достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) говорил, что экспорт нефти достигнет 2 миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне. Как отмечает NIOC, в 2011 году Иран экспортировал около 2,2 миллиона баррелей в сутки, а добыча составляла около 4 миллионов баррелей.