Мировые цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть вечером продолжают снижаться, так как укрепление американской валюты вызвало желание у части инвесторов зафиксировать прибыль, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 19:49 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,22% - до 51,87 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,56%, до 50,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду цены на нефть достигли новых максимумов 2016 года на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в США. Так, нефть марки Brent впервые с 12 октября 2015 года поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в 51 доллар за баррель.

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Однако на фоне укрепившейся в четверг американской валюты некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль.

"Пока это выглядит как слабая техническая коррекция после трех дней роста, а не серьезный разворот", - сказал агентству Reuters энергетический аналитик Citi Futures Perspective Тим Эванс (Tim Evans).

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,50%, до 94,01 пункта.

По прогнозам аналитиков, нефтяные цены встретят давление в ближайшие недели на фоне восстановления объемов поставок сырья из Канады после того, как лесные пожары привели к сильному сокращению ежедневной добычи нефти в стране, пишет агентство.