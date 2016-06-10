Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Южно-Украинская АЭС, оператором которой является Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом", подключила к энергосистеме Украины после проведения капитального планово-предупредительного ремонта третий энергоблок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеЮжно-Украинская АЭС отказывается от российского ядерного топлива, увеличивая долю американского

"10 июня 2016 года в 03:12 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосистеме Украины после проведения капитального планово-предупредительного ремонта", - говориться в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, оборудование первого и второго энергоблоков станции работает без замечаний в заданном режиме. Радиационная обстановка на Южно-Украинской АЭС соответствует нормам безопасности.

"Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Южно-Украинская АЭС отключила от сети третий энергоблок для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП "НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.