"Газпром" теряет позиции: Болгария и Словакия договорились о строительстве газопровода Eastring

Представители болгарской компании Bulgartransgaz и оператора газотранспортной системы Словакии Eustream подписали соглашение о строительстве газопровода Eastring, передает "Коммерстант" со ссылкой на агентство Novinite.

Компании договорились о сотрудничестве в вопросах изучения новых возможностей для развития газопровода и привлечения в проект инвестиций ЕС. Отмечается, что развитие Eastring поможет Болгарии уменьшить свою зависимость от российского газа.

В ноябре 2015 года стало известно, что сразу три газопровода из Юго-Восточной в Центральную Европу попали в список приоритетных проектов, в том числе Eastring, продвигаемый Словакией, и Tesla, поддерживаемый Австрией. Еврокомиссия одобрила их быстро.

Читайте также"Газпром" раскрыл себестоимость добычи газа: показатель - самый низкий в мире Презентация газопровода Eastring состоялась в ноябре 2014 года. Проект осуществляют Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. По замыслу, Eastring будет фактически универсален: источниками газовых поставок станет как Западная Европа, так и Россия, Азербайджан, Ирак, Иран и Кипр. Трудопровод соединит Западную Европу, Восточную Европу и Балканы посредством хабов на словацко-украинской и болгарско-турецкой границах. На официальном сайте проекта говорится, что украинские транзитные мощности могут быть использованы.

Как сообщал УНИАН, у России начались проблемы с "Северным потоком - 2" в обход Украины, который она активно продваигает. Германия заявила, что поддержит проект газопровода, если будут выполнены три условия: «Северный поток - 2» должен соответствовать требованиям законодательства, не мешать транзиту газа через Украину и не ограничивать поставки газа в Восточную Европу.

Соответствие «Северного потока - 2» требованиям европейского законодательства сейчас изучает юридическая служба Еврокомиссии. Она уже заявила, что требует спецнорм для этого трубопровода.

Самый конфликтный пункт - транзит газа. Одна из задач «Северного потока - 2» - резервирование мощностей на случай прекращения украинского транзита после 2019 г., так что гарантировать сохранение объемов «Газпром» не может. По другим пунктам компромисс вполне возможен, если формулировка условий будет смягчена, считают эксперты. Но, по их мнению, опыт «Южного потока» (проект был свернут после того, как Еврокомиссия приняла решение против него) свидетельствует, что даже целый ряд двусторонних соглашений может не учитываться, когда есть консолидированная позиция Брюсселя.

Еще один сюрприз для "Газпрома" - Еврокомиссия может получить доступ к договорам на поставку газа и межправительственным соглашениям по энергетике до их подписания. Такое предложение одобрил Совет Европейского союза (ЕС) 6 июня. Если Европарламент осенью одобрит это решение, то страны ЕС должны будут сообщать Еврокомиссии о планах начать переговоры в сфере энергетики и – регулярно – об их процессе. Еврокомиссия будет оценивать будущие соглашения о поставках газа. Данное решение – один из структурных элементов энергостратегии, оно нацелено на «усиление прозрачности и стабильности» в отношениях с третьими странами и усиление их позиций в энергетических переговорах.