"Нафтогаз" не собирается покупать российский газ по предложенной "Газпромом" цене

Украина не будет покупать природный газ у российского газового монополиста "Газпрома" по цене 177 долларов за 1 тысячу кубометров, поскольку такая стоимость является завышенной, и российский газ по-прежнему остается дороже европейского, сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

"Министр энергетики РФ говорит, что "Газпром" в третьем квартале нам будет продавать газ по 177 долларов. С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет 182-183 доллара. Он считает, что это даже ниже рыночной цены. Мы так не считаем. Вчера на немецком рынке (хаб NCG) цена на июль, например, была ниже 173 долларов", - пишет он.

При этом Витренко уточнил, что все необходимые закупки Украина осуществит на европейском рынке.

"Тот факт, что цена Газпрома остается на уровне даже выше немецких хабов, будет для нас достаточным аргументом в том же Стокгольмском арбитраже", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долларов за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения "Газпромом" приемлемой цены на топливо.

7 июня "Нафтогаз Украины" обратился с письмом к "Газпрому" о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от "Газпрома" на уровне "хаб минус транспорт", то есть цену "Газпрома" на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

Согласно данным пресс-службы, "Нафтогаз" покупает газ у европейских поставщиков по формуле "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до европейского хаба по территории Украины и стран ЕС). Если "Газпром" сможет предложить цену, которая будет ниже цены европейских поставщиков, тогда она будет рассмотрена "Нафтогазом".