В НФ заявили, что Украина должна продолжать курс Яценюка на полную энергонезависимость от России

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Михаил Хмиль, комментируя дискуссию относительно возможного возобновления закупки газа в Российской Федерации.

"Я не считаю правильным и целесообразным возобновление поставок газа из Российской Федерации, несмотря на то, что она продолжает войну в Украине", - сказал народный депутат.

Даже снижение цены на российский газ, отметил он, не компенсирует Украине ущерб от отношений с "Газпромом".

"Сейчас Российская Федерация ситуативно предлагает нам все более низкую цену на газ. Но это не благотворительность, а результат того, что премьер Яценюк два года сокращал объемы закупок у "Газпрома" и, наконец, прошлой зимой полностью отказался от них. Но если мы сейчас возобновим импорт из России по более низкой цене, позже они обязательно используют это против Украины. "Газпром" - это не рыночная компания, а государственная энергетическая монополия, которая используется прежде всего в политических целях Кремля, в геополитических играх против других стран", - отметил Хмиль.

Читайте также"Нафтогаз" не собирается покупать российский газ по предложенной "Газпромом" цене

Поэтому, настаивает он, Украина должна продолжать политику на диверсификацию источников поставки газа.

"Курс, который заложило правительство Яценюка относительно полной энергетической независимости Украины от России через 10 лет, я считаю, мы обязаны продолжать. Прежде всего, "Нафтогаз" начал закупать газ в странах ЕС - и в этом направлении есть большой потенциал развития. Предыдущее правительство наработало несколько проектов по расширению маршрутов и географии импорта из Евросоюза, более глубокой интеграции Украины в единый газовый рынок Европы. Наконец, следует рыночными методами развивать внутреннюю добычу газа. Реализовать эти инициативы намного важнее, чем просто сбить цену на российский газ", - подчеркнул Хмиль.

Кроме того, по мнению народного депутата, следует активнее развивать альтернативные сектора энергетики, в том числе возобновляемой, поскольку этим путем идет весь цивилизованный мир.

"Я выступаю за максимальное содействие развитию в Украине альтернативных секторов энергетики, в частности электростанций на возобновляемых источниках энергии - солнечных, ветровых и тому подобное. В Украине достаточно внутренних ресурсов для развития таких секторов. Таким образом можно заместить часть газа, который сейчас потребляется энергетикой Украины. Понятно, что сейчас мы не можем одномоментно и полностью отказаться от газа - но к этому надо постоянно двигаться", - отметил Хмиль.

Иностранные инвесторы, отметил он, сейчас активно интересуются развитием "зеленой" энергетики в Украине.

"Интерес иностранцев к этому сектору украинской энергетики, слава Богу, существует. Я на днях участвовал во встрече с чешским инвестором, который планирует построить солнечную электростанцию во Львовской области", - сказал Хмиль.