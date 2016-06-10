У Гройсмана проверят, как "Укргазвыдобування" использует доходы от повышения цен на газ

Правительство намерено проанализировать эффективность использования доходов госхолдинга "Укргазвыдобування", получение которых стало возможно за счет введения в Украине единой рыночной цены на газ для всех потребителей с 1 мая текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Минэнергоугля, об этом сказал министр Игорь Насалик в ходе встречи с членам набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

"Позиция правительства установить единую цену на газ дала новые финансовые возможности для подразделения "Нафтогаза" и, в частности, "Укргазвыдобування". Поэтому правительству интересно, как максимально эффективно и качественно будут расходоваться эти средства, - цитирует Насалика пресс-служба. - Необходимо, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и понятным".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

По расчетам правительства, потери Украины на спекуляциях с социальными ценами на газ составляют 1 миллиард долларов ежегодно, а общие потери на социальных ценах за историю независимости нашей страны составляют 53 миллиарда долларов.

По словам министра социальной политики Александра Ревы, количество нуждающихся в субсидии украинских домохозяйств вырастет в 2016 году на 50%, до 9 миллионов семей, в связи с установлением с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.