Отказ Украины закупать российский газ: Кремль провал переговоров свалил на "Газпром"

Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" должны носить деполитизированный и коммерческий характер, Кремль в них не вмешивается, заявил в ходе телефонной конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Кремль не может подключаться к вопросу коммерческих переговоров, безусловно, это ведет компания "Газпром" с украинскими визави. Поэтому, в данном случае, переговоры должны носить абсолютно деполитизированный, коммерческий характер. Собственно, этого подхода мы придерживались всегда", — отметил Песков.

Читайте также"Нафтогаз" не собирается покупать российский газ по предложенной "Газпромом" ценеКак сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения «Газпромом» приемлемой цены на топливо.

7 июня «Нафтогаз Украины» обратился с письмом к «Газпрому» о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от «Газпрома» на уровне «хаб минус транспорт», то есть цену «Газпрома» на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что цена российского газа для Украины во втором квартале 2016 года составляет 177 долларов за 1 тысячу кубометров, что абсолютно соответствует рыночной ситуации. Между тем, "Нафтогаз" сообщил, что считает завышенной цену на газ, предложенную Россией, и не намерен покупать топливо на таких условиях.