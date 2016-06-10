Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Цена "черного золота" снижается из-за фиксации прибыли инвесторами в преддверии заседания ФРС США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:37 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,96% - до 51,45 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,15%, до 49,98 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что заседание американского финансового регулятора состоится в среду, 15 июня. На нем комитет по открытым рынкам примет решение о процентной ставке. Повышение ставки будет способствовать удорожанию доллара, что снизит цены на нефть. Несмотря на то, что большинство аналитиков не ожидают такого шага, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль в условиях остающейся неопределенности в этом вопросе.

"Кажется, сегодня инвесторы взяли на вооружение выжидательную тактику и смотрят, куда двинутся цены в краткосрочной перспективе. Более долгосрочная перспектива остается бычьей, так как нефтяной рынок, по всей видимости, возвращается в состояние баланса", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Global Risk Management Майкла Поульсена (Michael Poulsen).

Трейдеры также будут следить за данными статистики числа буровых установок от американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Неделей ранее число буровых установок в США увеличилось на 4 единицы, или на 0,9%, и составило 408 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 460 единиц, или на 52,9%.