Гройсман поручил разработать десятилетний план развития гидроэнергетики в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать четкий план поддержки гидроэнергетики в Украине на ближайшие 10 лет, что обеспечит стратегическое планирование развития отрасли.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал в ходе посещения Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в Черновицкой области.

"Развитие гидроэнергетики нужно не останавливать, а ускорять", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

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Как сообщили в пресс-службе, глава правительства в рамках посещения Днестровской ГАЭС принял участие в последовательном пуске трех гидроагрегатов, которые были включены в Объединенную энергосистему Украины.

Гройсман также посетил машинный зал станции, ознакомился со строительством четвертого гидроагрегата, пообщался с коллективом ГАЭС. "Энергонезависимость Украины в ваших руках. В добрый час!", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер Гройсман 10 июня находится с рабочим визитом в Черновицкой области.

По данным Минэнергоугля, в Украине эксплуатируется 9 гидроэлектростанций станций на Днестре и Днепре: Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская, Днепровская, Каховская ГЭС, Киевская гидроаккумулирующая электростанция, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС. Оператором гидроэлектростанций является государственная компания "Укргидроэнерго". Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.