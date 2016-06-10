Насалик хочет побыстрее разделить "Нафтогаз": монополия не дает развиваться рынку

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины призывает наблюдательный совет государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» как можно скорее представить схему разделения государственной монополии в рамках выполнения требований Третьего энергопакета, предусматривающего разделение функций холдинга по добыче, доставке и распределению топлива.

Как сообщили в пресс-службе Минэнергоугля, соответствующее требование озвучил министр Игорь Насалик в ходе встречи с членам набсовета «Нафтогаза».

«Существование монополии, которой является «Нафтогаз Украины», не даст возможности развиваться рынку, - цитирует Насалика пресс-служба. - Министерство хочет увидеть понятную, прозрачную схему, которая бы полностью отвечала Третьему энергетическому пакету. Особенно в части добычи, транспортировки и поставки газа».

Насалик подчеркнул, что Минэнергоугля со своей стороны готово предоставить помощь по принятию необходимого законодательства, которое содействовало бы развитию компании, увеличению добычи углеводородов, созданию рыночных условий развития нефтегазового сектора экономики Украины.

При этом министр напомнил, что Минэнергоугля уже заручилось поддержкой ЕБРР и Всемирного банка, а также международных юристов, в части разработки модели разделения «Нафтогаза».

«Мы хотим объединить усилия, знания для эффективной работы госкомпании, чтобы государство и люди ощутили деятельность компании (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) и по налогам, и по наличию собственных ресурсов, и в дивидендах, и в расчетах по кредитным линиям, от которых зависит имидж страны», - сказал Насалик.

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Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития, как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании. Наиболее оптимальным, по информации Минэнергоугля, оказался последний вариант реформы госхолдинга, поданный на рассмотрение Европейского энергетического сообщества в конце апреля. Вместе с тем, детали этого решения общественности пока не представляли.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав «Нафтогаза» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы уже дала возможность получить 300 млн долл. кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 млрд куб. м газа в Европейском Союзе в 2015 году. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января 2016 года Минэкономразвития объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга. 25 марта номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета «Нафтогаза». Кроме того, в начале апреля в набсовет госхолдинга своих представителей делегировали Кабмин и Администрация президента. В частности, от правительства в набсовет вошла заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив, от Администрации президента – экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. В начале мая состоялось первое заседание набсовета. Его главой избрали Юлию Ковалив.