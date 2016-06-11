Bloomberg допускает рост цены на нефть выше $100 в течение ближайших лет

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, речь идет о контрактах со сроками выполнения в конце 2018-го, 2019 и 2020 годов по цене $80, $100 и $110 за баррель соответственно.

Сообщается, что за последний месяц один инвестор купил такие опционы более чем на 4 миллиона баррелей нефти. Некоторые инвесторы имеют более высокие ожидания: на бирже предлагаются контракты по цене $125 за баррель в 2018 году и по $150 в конце 2020 года.

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Как считает Bloomberg, эти соглашения указывают на ожидания рядом инвесторов кризиса предложения на рынке нефти из-за сокращения капитальных затрат нефтяных компаний.

"Рынок столкнется с кризисом предложения в течение ближайших 24 месяцев... Некоторые хедж-фонды полагают, что цены на нефть резко возрастут и скорректируют спрос", - отметил главный специалист по мировым товарным рынкам Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш.

Нефть, прибавив за неделю в цене около 3,5%, держится на высоких отметках. Ранее на этой неделе статистика показала снижение запасов в США при том, что сохраняются перебои с поставками из Канады и Нигерии.