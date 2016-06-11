Иран подписал контракты о поставках нефти с компаниями трех стран Европы
19:03, 11 июня 2016Энергетика
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Иран подписал контракты на экспорт нефти в Европу с компаниями из Испании, Италии и Греции, заявил в субботу директор по международным связям Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Камсари.
REUTERS
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Иран подписал с компаниями из Италии (Saras), Испании (Repsol) и Греции (Hellenic Petroleum) договоры о продаже нефти", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что в данный момент ведутся переговоры и с нефтяными гигантами, в том числе с компанией Shell, договор с которыми иранская сторона надеется подписать в ближайшее время.
Ранее NIOC заявляла, что начала переговоры с прежними покупателями, такими как Royal Dutch Shell, Vitol, BP, MOL, а также итальянскими Eni.
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