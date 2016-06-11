Иран подписал контракты о поставках нефти с компаниями трех стран Европы

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Иран подписал с компаниями из Италии (Saras), Испании (Repsol) и Греции (Hellenic Petroleum) договоры о продаже нефти", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что в данный момент ведутся переговоры и с нефтяными гигантами, в том числе с компанией Shell, договор с которыми иранская сторона надеется подписать в ближайшее время.

Ранее NIOC заявляла, что начала переговоры с прежними покупателями, такими как Royal Dutch Shell, Vitol, BP, MOL, а также итальянскими Eni.