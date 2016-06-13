Иран увеличит количество НПЗ для снижения зависимости от импорта бензина

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил представитель National Iranian Oil Refining & Distribution Co Аббас Каземи, для увеличения объемов перерабатываемой нефти до 3,2 млн баррелей в сутки с существующих 1,85 млн, будут построены пять новых нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, для модернизации действующих НПЗ потребуется $14 млрд инвестиций.

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Один из новых НПЗ, компании Persian Gulf Star, способный переработать до 360000 баррелей в день начнет работать в марте. Кроме того частные компании работают над проектом нефтеперабатывающего комплекса в южном порту Ассалуйе, он будет состоять из восьми заводов, каждый из которых способен переработать 60000 баррелей в день. Кроме того, будут построены еще три завода, способных переработать 300000, 150000 и 120000 баррелей в день.

Кроме того $14 млрд будут направлены на модернизацию действующих заводов в Исфахане, Тебризе, Тегеране, Бандар Аббасе и Абадане. Модернизация НПЗ в Абадане пройдет за счет государства, для развития остальных заводов Иран ищет инвесторов. В частности, Тегеран ведет переговоры с подрядчиками из Южной Кореи и Японии, рассказал Аббас Каземи.

«Единственный продукт, в котором они [Иран] испытывают недостаток, это бензин», —пояснил Bloomberg нефтяной аналитик FGE Тушар Тарун Бансал. Переработка конденсата в бензин позволит Ирану сократить импорт этого топлива уже во втором квартале 2017 года, считает он.