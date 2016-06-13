ОПЕК сократила добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в мае снизила добычу нефти по сравнению с апрелем на 100 тысяч баррелей в день - до 32,36 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на июньский доклад организации.

Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.

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"Добыча нефти в основном увеличилась в Кувейте, Иране и Саудовской Аравии, в то время как сократилась в Нигерии, Венесуэле и Ираке", - говорится в докладе.

Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам экспертов организации, в 2016 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в день - до 31,5 миллиона баррелей в день. Показатель не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2015 году спрос на нефть ОПЕК составил, по данным организации, 29,7 миллиона баррелей в день.

По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в мае снизился по сравнению с апрелем на 0,73 миллиона баррелей в день - до 94,51 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК сократились на 0,63 миллиона баррелей в день, добыча в ОПЕК - на 0,1 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в мае 34,2% против 34% месяцем ранее.