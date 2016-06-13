Нефть дешевеет из-за сильного доллара

Мировые цены на нефть в понедельник перешли снижению на фоне укрепления доллара США, что делает дороже импорт нефти в страны, использующие другие валюты, а также в связи с ухудшением прогноза экономического роста Европы и Азии, сообщает Reuters.

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"По состоянию на 10:21 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 51 цент - до 50,03 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 61 цент, до 48,46 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение цен началось через неделю после достижения ценами на нефть максимумов в текущем году, после восстановления равновесия на рынке нефти, что произошло раньше ожидаемого.

Издание сообщает, что после июньских минимумов доллар США относительно валютной корзины вырос на 1,2% на перспективах повышения процентных ставок в США, а также на опасениях снижения темпов роста экономик стран Азии и выхода Великобритании из состава Евросоюза.