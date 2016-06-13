АМКУ считает, что облэнерго препятствуют выходу на рынок независимых поставщиков

Облэнерго создают преграды для допуска независимых поставщиков к локальным сетям, в частности, не принимая, не согласовывая или затягивая время рассмотрения документов от независимых поставщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Факты недопуска независимых поставщиков на рынок электроэнергии и создание препятствий к локальным сетям электропередающим предприятий (облэнерго - УНИАН) составляет треть из выявленных нарушений за последние 2 года. Такие препятствия заключаются в неприятии, несогласии или затягивании времени рассмотрения сообщений и справок от независимых поставщиков", - говорится в сообщении комитета.

Также в сообщении приводится пример неправомерных действий компании "Харьковоблэнерго", которая была оштрафована на 50 тысяч гривень за отказы независимым поставщикам. По данным пресс-службы "Харьковоблэнерго" отказывало по причине отсутствия у независимых поставщиков справок по каждому потребителю касательно величины присоединенной мощности, справок о состоянии учета электроэнергии у потребителя и других документов.

Ранее сообщалось, что еще в 2007-2009 годах АМКУ возбудил ряд дел против облэнерго по признакам злоупотребления монопольным положением.

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В августе 2014 года Николаевское областное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении "Николаевоблэнерго". Как выяснило отделение, предприятие взимало с жителей домов плату за установку, опломбирование и подключение электроустановок к электросети, хотя согласно Правил пользования электроэнергией указанные работы должны быть бесплатными для граждан.

1 июня начальник Второго управления исследований и расследований Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулишова в ходе презентации результатов исследования состояния конкуренции на рынке электроэнергии и энергетического угля заявила, что облэнерго, которые являются региональными поставщиками электроэнергии по регулируемому тарифу для конечных потребителей, вытесняют с рынка поставщиков, работающих по нерегулируемому тарифу.

По словам Кулишовой, Антимонопольный комитет обязан реагировать на такие действия облэнерго.