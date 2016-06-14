Нефть дешевеет на опасении выхода Британии из ЕС

Мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов по поводу итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС, сообщает Прайм со ссылкой данные торгов.

"По состоянию на 07:53 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% - до 49,95 долларов за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90%, до 48,44 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что опасениям по поводу роста мировой экономики способствует референдум по поводу членства Великобритании в Европейском союзе (ЕС). В понедельник сообщалось, что число сторонников выхода Великобритании из Евросоюза увеличилось, достигнув отметки в 53%, тогда как доля британцев, поддерживающих сохранение за Британией членства в ЕС, составила 47%. Выход страны из ЕС может иметь негативные последствия для экономики стран ЕС, что приведет к снижению спроса на нефть.

"Безрисковое настроение, которое доминировало на рынках в последние несколько дней, овладело нефтяными ценами, в то время как азиатские рынки демонстрируют слабость, а доллар укрепился, что способствует снижению цены нефти марки Brent ниже 50 долларов за баррель", - цитирует агентство Рейтер генерального директора компании по управлению активами Sun Global Investments Михира Кападии (Mihir Kapadia).

Сдерживает снижение цен на "черное золото" новость о том, что ОПЕК в мае снизила добычу нефти по сравнению с апрелем. Индикатор уменьшился на 100 тысяч баррелей в день - до 32,36 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам экспертов организации, в 2016 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в день - до 31,5 миллиона баррелей в день. По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в мае снизился по сравнению с апрелем на 0,73 миллиона баррелей в день - до 94,51 миллиона баррелей.