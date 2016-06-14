Цена закупаемого Украиной угля не должна привязываться к поставкам из Роттердама - эксперт

Об этом сообщил журналистам экс-директор объединения «Макеевуголь» Станислав Толчин, которого министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отказался назначать своим заместителем несмотря на решение Кабинета министров.

«Я был очень удивлен, когда услышал от министра, что будет работать схема «Роттердам+». Что такое «Роттердам+» или «Роттердам-» я не понимаю... Я считаю, цена на уголь не должна быть привязана к далекому Роттердаму, с доставкой или без доставки, это должна быть честная цена на уголь, который украинские шахтеры добывают в тяжелейших условиях здесь, в Украине. И она должна быть справедливой», - сказал Толчин.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская власть намерена закупать уголь в нидерландском Роттердаме. При этом, лишь на транспортировке такого угля украинский бюджет, по оценкам экспертов, будет терять около 10 млрд грн. Комментирую данную информацию, Толчин отметил, что важно устанавливать справедливую цену на уголь, добываемый в Украине. «Да, угольная отрасль была и есть планово убыточной, и поэтому украинское государство может решить, то ли дать справедливую цену на этот уголь, то ли его дотировать», - сказал Толчин.

Также Толчин отметил, что перед заседанием Кабинета министров, на котором выносилась его кандидатура, он огласил свои предложения по реформированию угольной отрасли. «Потом, произошло заседание Кабмина, Насалик подал мою кандидатуру с голоса. Насколько мне известно, Кабмин проголосовал единогласно. Ну, а что произошло дальше могу только догадываться, наверное, министру не понравилась моя программа», - сказал Толчин.

На вопрос журналистов о том, что могло не понравится министру в предложенной программе действия, Толчин ответил, что он предложил убрать «смотрящих» из отрасли. «Я доложил министру, что считаю крайне вредным присутствие, так называемого, института «смотрящих» на угольных предприятиях», - сказал Толчин.

Также он выступил против схем с завышением цены закупаемого Украиной угля. «И конечно же, если бы я дошел до кабинета заместителя министра энергетики и угольной промышленности, все подобные схемы были бы поломаны», - сказал Толчин.

Как сообщал УНИАН, в угольной отрасли Украины часто возникали скандалы относительно дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн. Размер дотаций в 2013 году составил около 15 млрд грн.

26 мая глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что ведомство намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

3 июня, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Игорь Насалик заявил, что необходимо вернуть государственные дотации для покрытие высокой себестоимости добычи угля на государственных угольных предприятиях.