"Энергоатом" загрузит первую партию топлива Westinghouse в пятый реактор ЗАЭС во второй половине июня

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" проведет загрузку первой партии ядерного топлива производства американо-японской компании Westinghouse в реактор пятого энергоблока Запорожской АЭС во второй половине июня 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Обращая внимание на положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности по расширению опытной эксплуатации ядерного топлива компании Westinghouse, ГИЯРУ вместе с "Энергоатомом" согласовала решение о загрузке первой партии этого топлива в реактор пятого энергоблока Запорожской АЭС. Загрузка состоится ориентировочно во второй половине июня 2016 года", - говориться в сообщении.

Глава ГИЯРУ Сергей Божко подчеркнул важность диверсификации поставок топлива для АЭС и сказал, что такая политика отвечает Европейской стратегии энергетической безопасности, которая была принята в 2014 году.

"Общая диверсификация источников ядерного топлива является приоритетом для всех компаний-операторов АЭС… Это вполне соответствует Европейской стратегии энергетической безопасности, принятой в 2014 году", - отметил Божко.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

В 2018 году "Энергоатом" планирует полностью заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив российское топливо от компании "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.