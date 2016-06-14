Еврокомиссия может начать проверять контракты на импорт газа с 2017 года

Еврокомиссия (ЕК) может начать проверять межправительственные соглашения стран ЕС на импорт газа уже в начале 2017 года, сообщил РИА Новости еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете в кулуарах конференции в Брюсселе.

Читайте также"Газпром" теряет позиции: Болгария и Словакия договорились о строительстве газопровода Eastring

По его словам, все зависит от сроков, когда представители Совета ЕС и Европарламента договорятся по законопроекту Еврокомиссии. Лишь после этого документ может быть вынесен на пленарную сессию Европарламента и окончательно одобрен.

"Документ уже в Европарламенте, у докладчиков от ЕП по этому вопросу есть позиция, у словацкого президентства (в Совете ЕС — ред.) будет возможность завершить работу над этим документом. Если они смогут завершить этот процесс (до конца года — ред.), то уже к началу следующего года ЕК будет готова начать проверять (новые контракты — ред). Но все будет зависеть от скорости переговоров между представителями Европарламента и Совета ЕС", — сказал Каньете.

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Германия назвала условия своего согласия на "Северный поток–2"

Страны Евросоюза по очереди председательствуют в Совете ЕС. Срок такого президентства — полгода, Словакия будет председателем в Совете во втором полугодии текущего года.

Отвечая на вопрос, действительно ли возможно, что ЕК сможет начать применять новые правила уже в начале следующего года, Каньете сказал, что "словацкое президентство очень заинтересовано в этом вопросе".