На ТЭС в Киевской области прогремел взрыв: есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Ребром в эфире «112 Украина».

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«В 10.45 поступило сообщение о том, что в районе 9.40 при проведении работ по зачистке неработающего резервуара произошел взрыв остатков водорода, в результате чего получили ожоги и госпитализированы двое работников предприятия», - сказала она.

По словам Рубан, горения в результате взрыва не было. На месте работает следственно-оперативная группа.