На ТЭС в Киевской области прогремел взрыв: есть пострадавшие
14:48, 14 июня 2016Энергетика
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Два человека получили ожоги в результате взрыва на Трипольской ТЭС.
На ТЭС взорвался водород / ked-pled.livejournal.com
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Ребром в эфире «112 Украина».
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«В 10.45 поступило сообщение о том, что в районе 9.40 при проведении работ по зачистке неработающего резервуара произошел взрыв остатков водорода, в результате чего получили ожоги и госпитализированы двое работников предприятия», - сказала она.
По словам Рубан, горения в результате взрыва не было. На месте работает следственно-оперативная группа.
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