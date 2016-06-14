Зубко предлагает снизить ночной тариф на электроэнергию для сельского населения

В энергосистеме Украины в ночное время суток наблюдается значительный избыток электроэнергии. Это может стать базой для серьезного снижения ночного тарифа для сельского населения.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в интервью "Экономической правде".

По мнению Зубко, такой шаг позволит сельскому населению отказаться от газа.

По его словам, если государство принимает решение об использовании электроотопления, надо установить новый ночной тариф, чтобы стоимость такого отопления была конкурентной.

"Мы еще не начинали рассматривать вопрос альтернативных источников энергии, которые позволили бы вообще отказаться от газа. Мы понимаем, что резко перейти на негазовые котлы в сельской, например, местности трудно. Сделать это можно либо путем установки негазовых котлов, либо электроотопления. Чтобы перейти на электроотопление, необходимо пересмотреть подход к ночному тарифу — для сельского населения он должен быть очень низким. Это вполне возможно, так как ночью мы имеем значительный избыток электроэнергии", — отметил Зубко.

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Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2016 года повышен минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 копеек за кВт/ч.

К марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт/ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт/ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 гривни за кВт/ч. Для второй группы – 1,68 гривни за кВт/ч.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Вслед за газом тепло в Украине с 1 июля подорожает почти вдвое. Согласно решению НКРЭКУ, с 1 июля средневзвешенный тариф для населения устанавливается на уровне 1 043 гривень за 1 Гкал.