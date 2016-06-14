МЭА прогнозирует сокращение нефтедобычи в России

Добыча нефти в России в 2017 году снизится на 55 тысяч баррелей в сутки, до 10,76 миллионов баррелей в сутки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2016 году добыча в России ожидается на уровне 10,82 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч выше уровня прошлого года. Основной прирост обеспечивают компании "Башнефть", "Газпром нефть", "Татнефть" и "Новатэк".

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При этом мировой спрос в нынешнем году вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки до 96,07 миллионов баррелей, прогнозирует агентство. Производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2016 году упадет на 900 тысяч баррелей в сутки, что на 100 тысяч больше, чем прогнозировалось ранее.

Добыча в странах ОПЕК в мае упала по сравнению с апрелем на 110 тысяч баррелей в сутки и достигла 32,61 миллиона из-за забастовок в Нигерии. По оценке МЭА, Иран нарастил производство в мае на 80 тысяч баррелей в сутки до 3,64 миллиона (максимальный уровень с июня 2011 года).

9 июня российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете упала до трети.

Днем ранее, 8 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля больше не находится в прямой зависимости от цены на нефть, на него оказывают влияние другие факторы.

Российский бюджет на 2016 год сверстан исходя из среднегодовой стоимости нефти Urals в 50 долларов за баррель. Ожидается, что дефицит составит 36,47 миллиарда долларов.