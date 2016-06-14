"Нафтогаз" впервые закупит газ у отечественных добытчиков на торгах с понижением цены

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на фоне сезонного падения спроса на газ в стране намерена впервые начать закупки газа у отечественных газодобытчиков, используя торги с понижением цены (редукцион), сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, на первом редукционе планируется закупить до 200 млн куб. м газа, добытого в июле 2016 года.

«Как игрок на рынке мы планируем воспользоваться сезонным падением спроса на газ и приобрести его по привлекательным ценам, а также сможем поддержать небольших производителей, которые смогут оперативно реализовать объемы добычи и получить оборотные средства», - подчеркнули в «Нафтогазе».

В компании сообщили, что редукцион проводится в два этапа: на первом этапе участникам предлагается представить квалификационные предложения без указания цены; ко второму этапу приглашаются участники, прошедшие отбор по результатам квалификации, которые должны подать окончательные предложения с указанием цены. Раскрытие квалификационных предложений состоится 17 июня, ценовых предложений – 21 июня 2016 года.

Предполагается, что предельная цена закупки газа на аукционе составит до 4 504 грн за тыс. куб. м без НДС.

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«С целью обеспечения возможности участия в аукционе небольших производителей газа предусмотренный объем закупки разделен на 22 лота – 4 лота по 5 млн куб. м и 18 лотов по 10 млн куб. м», - уточнили в госкомпании.

Также отмечается, что к участию в редукционе будут допущены компании, осуществляющие добычу газа на территории Украины и не имеющие налоговой задолженности. Каждая компания-участник сможет продать объемы, не превышающие 80% месячного уровня собственной добычи.

Конечный срок подачи квалификационных предложений – 17 июня, ценовых предложений – до 21 июня 2016 года.

Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения «Газпромом» приемлемой цены на топливо.

7 июня «Нафтогаз Украины» обратился с письмом к «Газпрому» о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от «Газпрома» на уровне «хаб минус транспорт», то есть цену «Газпрома» на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

10 июня директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина не будет покупать природный газ у «Газпрома» по цене 177 долл. за 1 тыс. куб. м, поскольку такая стоимость является завышенной и российский газ по-прежнему остается дороже европейского.