Глава НКРЭКУ заявил, что с 1 июня прекратились поставки антрацитового угля из зоны АТО

Поставки угля антрацитовой группы с 1 июня этого года из зоны АТО отсутствуют, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк в ходе обсуждения в парламентском комитете по вопросам топливо-энергетического комплекса вопроса формирования цены на уголь.

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«С начала этого месяца (1 июня 2016 года – УНИАН) поступления угля из зоны АТО отсутствуют», - сказал Вовк, говоря о поставках угля антрацитовой группы.

Также глава НКРЭКУ отметил, что импортные поставки такого угля могут достигать лишь 400 тыс. тонн в месяц при общем потреблении 1 млн тонн в месяц.

«Поставки угля антрацитовой группы морским путем могут составить 400 тыс. тонн в месяц. Общая потребность украинских ТЭС в таком угле составляет 1 млн тонн в месяц», - сказал Вовк.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт по добыче именно антрацитового угля.

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В настоящее время около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальную производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

В январе 2015 года из-за военных действий на Донбассе Украина сократила добычу угля по сравнению с январем 2014 года вдвое - до 2,5 млн тонн. В таких условиях власть приняла решение импортировать уголь из Австралии (одно судно приобрела ДТЭК), ЮАР, России.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году были Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 млн долл. (47,2% расходов на импорт твердого топлива), из США - 400 млн долл. (24,5%), из Казахстана - 123,7 млн долл. (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 млн долл.

23 мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что Украина в текущем году не будет закупать антрацитовый уголь в Южно-Африканской Республике.