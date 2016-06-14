"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-мае 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 9,6% - до 16,831 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за 5 месяцев 2016 года составили 14,168 млрд грн (84,2%), недоплата – 2,663 млрд грн.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,746 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-май текущего года уменьшилась по сравнению с январем-апрелем 2015 года до 34,854 млрд кВт-ч с 37,666 млрд кВт-ч. За 5 месяцев этого года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 54,9%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 млрд грн. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.