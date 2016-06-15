Цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неожиданных данных Американского института нефти (API) по росту запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 06.53 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% - до 49,12 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,40%, до 47,81 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 536,7 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение индикатора на 2,3 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы находятся в ожидании данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 10 июня, они снизились на 2,26 миллиона баррелей, до 530,23 миллиона баррелей.