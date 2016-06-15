В России заговорили о новом вызове: предстоит борьба за сохранение доли на энергорынках

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в будущем России предстоит конкурентная борьба за доли как на новых, так и на традиционных энергорынках, передает Газета.RU со ссылкой на Il Sole 24 ore.

«Главный внешний вызов для энергетики России заключается в резком ужесточении конкуренции на внешних энергетических рынках. В перспективе предстоит упорная конкурентная борьба за удержание доли на ключевых традиционных и наращивание доли на новых энергетических рынках», — сказал он.

Читайте такжеКрупнейшие компании России погружаются в кризис: "Роснефть" сократит 20% персоналаСечин подчеркнул, что краткосрочное снижение цен на нефть не оказывает на нефтяную отрасль России такого серьезного влияния, как на проекты по добыче сланцевой нефти.

Кроме того, глава госкорпорации допустил нехватку нефти через 3-5 лет.

«Рынок приходит в равновесие быстрее, чем ожидали нефтяные аналитики. И как знать, возможно, через 3-5 лет, мировому рынку потребуется уже другой вид договоренности - об экстренном наращивании добычи и поставок нефти из стратегических запасов для устранения дефицита, вызванного периодом низких инвестиций», — пояснил Сечин.

Он также уточнил, что заморозка добычи обсуждалась нефтедобывающими странами как временное решение для смягчения чрезмерных колебаний цены, которые происходили на рынке.