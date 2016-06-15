НАБУ проводит обыск в приемной нардепа Онищенко - СМИ
НАБУ проводит обыск в помещениях фирм, фигурирующих в расследование по реализации природного газа по заниженной цене по договорам совместной деятельности с ОАО "Украгазвидобування".
Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Сейчас происходят следственные действия в производстве по реализации природного газа по заниженной цене по договорам совместной деятельности с ОАО "Украгазвидобування". Обыски проходят по адресам фирм, фигурирующих в расследовании", - сказали УП в НАБУ.
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В то же время депутат Александр Онищенко, который проходит по этому делу, сообщил, что обыски проходят в его приемной.
"Да, сейчас продолжаются обыски. Я сейчас нахожусь там. Я им показал все документы, это официальная приемная народного депутата, но они продолжают заниматься беспределом", - сказал Онищенко.
"Они это делают просто, чтобы запугать, просто ходят по первому этажу, бьют окна", - сказал он.
Онищенко уточнил, что обыск проводится по тому же адресу, по которому проводился в марте.
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В то же время, по информации "Украинской правды", у детективов есть официальный ответ от аппарата ВР, в которой указано, что приемная по указанному адресу не зарегистрирована.
Кроме того, детективы получили решение суда на проведение обысков, а следовательно, следователи не имеют оснований останавливать следственные действия
Как известно, ранее сообщалось, что НАБУ и САП просят генпрокурора Юрия Луценко подписать представление на снятие неприкосновенности и арест депутата от "Воля народа" Александра Онищенко.