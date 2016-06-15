Россия с июля повышает пошлину на экспорт нефти на 15,3 доллара

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2016 года повысится на 15,3 доллара - до 95,9 доллара за тонну, сообщает Прайм со ссылкой на расчеты Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2016 года составила 46,76 доллара за баррель, или 341,4 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его официальном сайте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 июля повысится на 20,83% - до 11,6 долларов.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) повысится до 68 долларов с 57,2 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 58,4 доллара с 49,1 доллара за тонну. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла увеличится до 38,3 доллара с 32,2 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса - до 78,6 доллара с 66 долларов за тонну.