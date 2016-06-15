Новый газопровод между Украиной и Польшей может заработать с 2020 года

Коммерческая эксплуатация нового газопровода между Украиной и Польшей запланирована с 2020 года.

Об этом сообщает пресс-секретарь оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаза» Максим Билявский на своей странице в соцсети Facebook.

«Новому газопроводу между Украиной и Польшей быть: коммерческая эксплуатация запланирована с 2020 года», - говориться в сообщении.

Также сообщается, что новый газопровод соединит границу «Украина-Польша» с Бильче-Волицко-Угерским газовым хранилищем, которое расположено во Львовской области.

Согласно сообщению, сотрудники украинского и польского операторов газотранспортных систем (ГТС) подготовили технико-экономическое обоснование данного проекта. Теперь они готовы начать проектные работы.

«На сегодня специалисты ГТС обеих стран готовы начать проектные работы, которым предшествовало ТЭО. В процессе его подготовки рассматривались три варианта маршрута газопровода по территории Украины», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в строительство нового газопровода будет вовлечено более 1 тыс. работников компании.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать 8 млрд куб. м газа в год.

Украина с 1 мая приостановила импорт природного газа из Польши.

16 мая «Укртрансгаз» начал плановый ремонт реверсного газопровода "Комарно-Дроздовичи", по которому газ может импортироваться из Польши в Украину. Ремонтные работы будут продолжаться два месяца, в течение которых планируется переуложить 4 километра газопроводов.

Справка УНИАН. Газовый интерконнектор Польша-Украина будет включать строительство магистрального газопровода Германовичи - польско-украинская граница, общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и Бильче-Волыця – украинско-польская граница, протяженностью почти 110 км на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи-Страхоцина, Страхоцина-Погорская Воля, Погорская Воля-Творзен и Творов-Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна позволить перекачивать из Польши в Украину до 8 млрд кубометров газа в год, а из Украины в ЕС – до 7 млрд кубометров в год.

По данным экспертов, максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд кубометров в год.

Данный проект планируется завершить к 2020 году.