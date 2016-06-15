Онищенко собираются арестовать и привлечь к ответственности за газовые схемы - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности народного депутата Александра Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, который был добыт в совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Мной как процессуальным руководителем криминального производства подготовлено и направлено, и уже в 9:45 утра доставлено в приемную генпрокурора представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к ответственности, задержании и аресте действующего народного депутата Александра Онищенко", - отметил Холодницкий.

По его словам, подконтрольными депутату компании являются "Фирма "Хас", "Карпатынадраинвест" и "Надра Геоцентр", которые по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" через фиктивные схемы наносили ущерб государству и госкомпании.

"Эти компании, начиная с 2013 года, то есть начиная с времен режима Януковича создали преступную организацию с целью совершения особо тяжких преступлений и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах", - добавил он.

По словам главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, вышеупомянутые компании покупали газ по заниженной цене - по 2 640 гривень/тысяча кубометров на товарной бирже, а перепродавали промышленным предприятиям по 6 900 гривень/тысяча кубометров, при этом уходя от уплаты ренты и нанося ущерб государству.

"Деньги через конвертационные центры превращались в наличные и пропадали в неизвестном направлении", - отметил Сытник, уточнив, что государству был нанесен убыток почти 3 миллиарда гривень, из которых 1,3 миллиарда гривень приходится на недоплаты ренты", - сказал Сытник.

По словам Сытника, в вышеупомянутых компаниях было проведено 37 обысков и они продолжаются, было задержано 10 задействованных в схемах лиц, а также было изъято более 50 тысяч долларов.

"По данным следствия, Онищенко является организатором этой всей схемы. Фактически он продвигал эту схему как во времена Януковича, так и после Революции Достоинства", - добавил Холодницкий.

Вместе с тем Сытник сообщил, что по его информации, Онищенко в настоящее время находится в Украине, для его задержания необходимо голосование в парламенте.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года депутат Татьяна Черновол заявила, что частные компании, заключившие договоры о совместной деятельности с государственной компанией "Укргазвыдобування" и пользующиеся ее скважинами, за первые 7 месяцев 2015 года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами. По информации депутата, 4 из 5 проблемных предприятий имели договоры совместной деятельности с "Укргазвыдобування". При этом три из них связаны с членом депутатской группы "Воля народа" Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связано с депутатом Ярославом Москаленко.

В начале февраля глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам. По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 миллионов кубометров - до 1,159 миллиарда кубометров.

16 марта 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков на территории города Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".