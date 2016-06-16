Стоимость нефти продолжает падение на данных из США

Мировые цены на нефть в четверг снижаются, продолжая отыгрывать данные о слабом сокращении запасов энергосырья в США по итогам минувшей недели, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:34 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% - до 48,56 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1%, до 47,53 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июня, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 531,5 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали большего снижения индикатора - на 2,26 миллиона баррелей, до 530,24 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю также сократилась - на 0,33%, или на 29 тысяч баррелей в сутки — до 8,716 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей - до 66,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 237 миллионов баррелей. Аналитики ожидали сокращения показателя на 0,243 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 152,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение индикатора на 0,249 миллиона баррелей.

"Хотя перспективы по глобальным данным по нефти остаются хорошими, небольшой рост добычи нефти и производства нефтепродуктов ожидается во второй половине этого года; текущее настроение на нефтяных рынках - это неприятие риска", - пояснили газете The Wall Street Journal аналитики Societe Generale.