Россия урезала объемы поставок нефти в Беларусь

График поставок нефти из РФ в Беларусь предусматривает некоторое снижение по сравнению с первоначальными планами, начиная с третьего квартала 2016 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"Графики подписаны (на третий квартал — ред.)…. То, что сейчас предусмотрено графиками, предусматривает некоторое уменьшение относительно первоначальных планов", — сказал Новак. Он не стал называть объем, на который уменьшены поставки.

Читайте такжеЛукашенко не смог договорится с Путиным о цене на газ"Это связано, в первую очередь, в целом, с общими нашими поставками нефти", — сказал Новак, отвечая на вопрос о причинах снижения.

В соответствии с межправительственным соглашением, Россия должна поставить в Беларусь в 2016 году 24 миллиона тонн нефти. При этом белорусские предприятия должны направить в РФ порядка 1 миллиона тонн нефтепродуктов. Однако в течение первого квартала поставки с белорусских НПЗ в РФ были несколько ниже плана. Ранее Новак сетовал, что и в предыдущие годы поставки топлива из Беларуси были ниже плана.