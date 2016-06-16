В "Нафтогазе" назвали стоимость обслуживания долгов "Киевэнерго" Ахметова

Обслуживание долгов энергокомпании "Киевэнерго", которые возникли из-за несвоевременной оплаты за природный газ на производство тепла для нужд столицы, обходится Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в 30 миллионов гривень ежемесячно.

Об этом в ходе круглого стола заявил директор департамента энергоэффективности и энергосбережения "Нафтогаза" Юрий Войтович.

"Киевэнерго", вместе с предприятиями теплоснабжения в Днепропетровской области, исторически является нашим самым большим должником. За последние годы, начиная с 2011, когда мы начали им по прямым договорам продавать природный газ, долг в среднем составлял от 1 миллиарда гривень, иногда бывало и до 3 миллиардов и даже больше", - сказал Войтович.

Если взять в среднем 1,5 миллиарда гривень и стоимость капитала, во сколько обходится НАК "Нафтогаз Украины" обслуживать этот долг, потому что мы перекредитовываемся в банках, например, в "Ощадбанке" - это 24% годовых, то на сегодня обслуживать долг "Киевэнерго" нам стоит в месяц 30 миллионов гривень, то есть ежемесячно нам "Киевэнерго" наносит убыток в 30 миллионов гривень из-за того, что мы платим проценты", - добавил он.

При этом он сообщил, что, нанося убытки "Нафтогазу" в 30 миллионов гривень ежемесячно, "Киевэнерго" заплатило госкомпании около 10 миллионов гривень по долгам, которые начали появляться в 2011 году.

"Ну где вы на рынке еще найдете такой дешевый финансовый ресурс? Нигде!" - возмутился Войтович.

По его словам, предприятия теплокоммунэнерго выступают за принятие законопроекта 2706, который предполагает списание начисленных штрафов и пени за несвоевременную оплату долгов перед "Нафтогазом". При этом выразил мнение, что тепловики добиваются внесения их в список предприятий, на которые будет наложен мораторий на взыскание долгов.

"Им на самом деле не нужна реструктуризация. Им главное попасть в список по мораторию. Тогда мы к ним не сможем применять никакие меры по принудительному взысканию долгов", - отметил Войтович.

В свою очередь директор по правовому обеспечению "Киевэнерго" Ольга Иевлева сообщила, что компания рассчитывалась за природный газ перед "Нафтогазом" на уровне оплаты за тепло со стороны населения и бюджетных организаций, которые на протяжении нескольких лет платят не стабильно и не в полной мере.

"Основная задолженность предприятий ТКЭ возникает исключительно из-за несвоевременного финансирования из бюджета и оплаты населением", - сказал Иевлева, уточнив, что еще одной проблемой возникновения долгов является разница затрат на производство тепла и установленными для компании тарифами.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Алена Бабак во время проведения круглого стола сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" по поручению Кабинета министров должна разработать проект закона о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго.

По информации пресс-службы компании, на 31 мая суммарная задолженность теплокоммунэнерго, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей составляет около 20,9 миллиарда гривень.

2 июня Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании "Киевэнерго" из-за штрафных санкций "Нафтогаза Украины", которые были начислены на погашенные долги за потребленный в 2014-2015 годах газ.

В тот же день "Нафтогаз Украины" заявил о своей обеспокоенности в связи с авариями в теплосетях теплокоммунэнерго, которые задолжали ему оплату за поставленный природный газ, и призвал эти компании опубликовать свои расходы, которые осуществлялись с 2011 года.

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По мнению главы госхолдинга Андрея Коболева, возможность не платить за газ, которым долго пользовались крупные тепловики, не привела ни к увеличению надежности тепловых сетей, ни к улучшению сервиса для потребителей.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.