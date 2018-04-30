Андрей Герус: "Роттердамская формула" выгодна тепловой генерации и угольному бизнесу. Более 70% одного и другого - в одних руках

Андрей, в Украине все привыкли, что промышленные потребители из года в год имеют задолженность за потребленный газ. Но как оказалось, ситуация с электроэнергией еще хуже - участники рынка задолжали друг другу почти 29 млрд гривен. Уже создана рабочая группа для урегулирования вопроса. Она предлагает часть долга списать, часть - реструктурировать, а остальное включить в тариф, чтобы долги погасили добросовестные потребители. Вам что-то известно об этом?

Да. На сегодня разработан законопроект, который предусматривает три этапа ликвидации задолженности на рынке электроэнергии. Один из них как раз и предполагает установление целевой надбавки к тарифам, чтобы собрать с рынка около 10 млрд гривен и таким образом ликвидировать часть задолженности. Де-факто выходит, что за тех потребителей, которые не платили за электроэнергию, должны заплатить другие потребители. Вполне очевидно, что это приведет к повышению тарифов. Этот проект - весьма спорный. Надеюсь, что будет больше обсуждений и информации, чтобы услышать мнения сторон, в том числе и тех потребителей, которым придется погашать чужие долги.

По информации Министерства энергетики, есть несколько составляющих возникновения долгов за электроэнергию. Это - снятие дотаций с госшахт, в результате чего они за два года задолжали за электроэнергию 10 млрд грн. Свыше 1,3 млрд грн должны оккупированные районы Луганской области и 200 млн – оккупированная часть Донецкой области. Это так?

Проблема не только в том, что территории оккупированы. Еще важно, какое облэнерго оперирует и как. Если взять Луганское энергетическое объединение, принадлежащее бизнесмену Григоришину, то оно почему-то до сих пор не зарегистрировано на подконтрольной Украине территории. ЛЭО по-прежнему зарегистрировано в оккупированном террористами Луганске. И какие оно собирает платежи, никому не известно. Но меня удивляет, почему такая большая разница между оккупированными территориями в плане погашения долга за электроэнергию. Ведь ситуация в Донецке ничем не отличается от Луганска.

То есть, очередного повышения тарифов на электроэнергию не избежать. А можете озвучить, какие оптовые цены на электроэнергию у нас и в Европе?

В первом квартале этого года средняя оптово-рыночная цена в Украине была выше, чем в восточно-европейских странах. К примеру, у нас на 20% больше, чем в Польше, на 25-30% - чем в Словакии и Румынии.

Почему так? Потому что у них есть реально работающий рынок. Есть биржа, есть конкуренция. И когда в Европе происходит снижение цен на уголь, газ, то это сразу же отражается на цене электроэнергии. У нас же де-факто рынок не существует. А регулятор – НКРЭКУ- просто устанавливает оптово-рыночную цену. В связи с этим стоимость отечественной электроэнергии получается достаточно высокой.

Приведу такой пример. Трансформаторы в тарифе «Укрэнерго» на 2016 год рассчитаны по цене 20-25 тыс. долларов за мегавольт-ампер. Хотя состоявшийся тендер на закупку трансформаторов показал, что настоящая их цена составляет 8-10 тыс. долларов.

Подобные завышения отдельных составляющих суммарно дают соответствующий результат: оптовая рыночная цена в Украине на сегодняшний день завышена.

Вопрос относительно еще одной важной составляющей цены на электроэнергию – стоимость угля. На мировом рынке она определяется на основе индексов API2 на условиях CIF в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен. В 2014-2015 годах НКРЭКУ была категорически против введения формулы ценообразования на уголь «Роттердам плюс доставка». Но в 2016 году Комиссия ее решила внедрить. Украине подходит эта формула для определения цены на донбасский уголь или нет?

Украине эта формула категорически не подходит. У нас есть достаточно запасов угля марки «Г» и сохраняется высокий уровень его добычи. Кроме того, идет поставка угля марки «А» с временно неподконтрольных территорий. То есть, уголь не является импортным.

Украина сейчас не импортирует уголь из ЮАР – в этом нет никакой необходимости, это подтверждал и предыдущий министр энергетики Демчишин и действующий Насалик. Об этом говорится и в прогнозном балансе на 2016 год, утвержденном Минэнерго. Возникает логичный вопрос – а зачем устанавливать некую формулу и привязываться к импортному углю? Второй логичный вопрос - а почему бы фермерам также не установить формулу определения цены на картошку - «Супермаркет Нью-Йорка плюс доставка». Украина никогда не импортировала уголь из Роттердама и делать это не собирается.

Может быть формульное определение цены на донбасский уголь выглядело бы не столь цинично, если бы просто установили «цена в порту Роттердам», без «доставки». Ведь по факту нет никаких поставок угля из Роттердама.

Сторонники «роттердамской» цены на уголь в качестве аргумента указывают на формульное определение цены газа. Но ведь там есть реальный импорт, есть реальные транспортные затраты, чтобы доставить голубое топливо с немецкого хаба. Отсюда вывод – «роттердамская формула» на уголь явно несправедливая и ведет к завышению цен на электроэнергию.

Почему НКРЭКУ в «роттердамской формуле» взяла за основу верхнюю планку – 45 долларов?

Цена в Роттердаме колеблется. Было и 42 доллара. Сейчас уже около 50 долларов. В формуле, которую внедряют в Украине, заложили средний показатель за 12 месяцев. Но как его рассчитали, мне неизвестно. Комиссия приняла решение почти 2 месяца назад, но свои расчеты так и не показала.

Давайте лучше сравним цены у наших соседей: стоимость польского угля ниже, чем в Роттердаме, на 5%-10%. А у нас по этой формуле получается выше Роттердама на 30%.

Кто выгодополучатель «роттердамской формулы»?

Ответ очевиден - тепловая генерация и угольный бизнес, при чем более 70% и первого, и второго в одних руках.

Выгодно это и тем, кто контролирует «Центрэнерго», поставки угля туда идут в том числе и с нелегальных копанок «ЛНР-ДНР». СМИ уже много писали о постоянных коррупционных скандалах, это уже ни для кого не секрет. Правда, некоторые чиновники делают вид, что ничего не знают, ничего не понимают, но таковы наши реалии.

Согласно «роттердамской формуле», затраты на логистику должны составлять 15 долларов за тонну. Сколько может заработать только на этом Ахметов, на шахты которого приходится 80% добываемого в Украине угля?

Согласно прогнозному балансу на 2016 год, в Украине должно быть сожжено 25 млн тонн угля. Если умножим 25 млн тонн на 15 долларов, то по нынешнему курсу это составит около 10 млрд грн. Но если везти нелегальный и поэтому дешевый уголь с копанок ЛДНР, то можно «заработать» еще больше, этим уже занимается не ДТЕК, другие.

Но идем дальше. Если формула заработает, то цена донбасского угля вырастет. Логично предположить, что тепловая генерация, 70% которой, опять-таки, находится в руках Ахметова, потребует повышения цен на электроэнергию?

Фактически формула работает с 1 мая. Неудивительно, что с 1 мая были подняты тарифы для промышленности на 5-6%. Ожидается, что тарифы с 1 июля будут еще подняты, а потом - с 1 октября. До конца года тарифы на электроэнергию могут увеличиться на 12%-15%. Это дополнительно к тому графику повышений, что уже утвержден для населения.

«Роттердамская» формула приведет к тому, что тарифы будут пересматриваться ежеквартально. Если будет расти цена в Роттердаме (а она уже растет), то и цена на электроэнергию будет повышаться. Если формулу не откорректировать, то украинских потребителей ожидает очень серьезный рост тарифов на электроэнергию.

Кстати, цена угля в Роттердаме может составлять и 100 долларов за тонну. В таком случае, тарифы на электроэнергию могут вырасти и на 30%, и на 50%.

А кто больше пострадает от дорогого «роттердамского угля» - промышленность или население?

С 1 сентября тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 25%. Для промышленности тариф подняли с 1 мая. Но в целом, думаю, больше опасаться роста тарифов следует промышленности.

В то же время мы должны понимать: повышенные тарифы на электроэнергию автоматически отражаются на цене производимой продукции. В итоге за все заплатит конечный потребитель. Яркий пример – водоканалы. Для них подняли цену на электроэнергию, и тут же повысили тариф на холодную воду. В частности, в Киеве холодная вода подорожает на 30%.

А можно ли подсчитать заработки «ахметовской» тепловой генерации?

Независимо от того ахметовская или неахметовская генерация, я скажу следующее. В первом квартале тариф тепловой генерации составлял 0,96 грн. «Роттердамская формула» не работала, но уже при таком тарифе государственный «Центрэнерго» получил в первом квартале прибыль в размере 270 млн грн. По чистой прибыли – 10% рентабельности. Это - нормальный показатель.

Но НКРЭКУ решила еще поднять тариф тепловой генерации. В апреле он составил 1,18 грн. Логично предположить, что если при тарифе 0,96 грн рентабельность «Центрэнерго» составляла 10%, то при тарифе свыше одной гривни рентабельность может достичь и 20%. Во втором квартале у тепловой генерации высокая прибыль.

Таким образом, зарабатывать теперь можно и на угле, и на тепловой генерации. Как по мне, то сейчас НКРЭКУ принимает решения с определенными преференциями для тепловой генерации.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook написал, что никогда не допустит, чтобы украинский уголь стоил 1500 грн. А ведь именно такую цену на протяжении 2015 года требовала установить компания ДТЭК. Что могло случится, что в комиссии столь резко изменили свою позицию и пошли на попятную – с учетом «роттердамской формулы» донбасский уголь может стоить и более 1,5 тыс. грн за тонну?

Все мы видим этот факт и каждый для себя может сделать выводы. Этот вопрос лучше задать главе регулятора. Но, насколько я знаю, это не было реальное коллегиальное решение комиссии. Многих просто поставили перед фактом - «так надо». Один из членов Комиссии (Валерий Тарасюк) даже уволился из НКРЭКУ незадолго до этого решения.

Госкомпания «Центрэнерго» будет покупать уголь у Ахметова или поставки будут идти непосредственно с оккупированных территорий?

По факту «Центрэнерго» везет «антрацитовый» уголь с оккупированных территорий. Это - уголь с копанок, шахт, которые, скорее всего, контролируют командиры местных боевиков. Иногда по документам можно увидеть, что это южноафриканский уголь, завезенный через Россию. Уголь из ЮАР через сухопутные железнодорожные станции России - это просто смешно.

Думаю, что в дальнейшем поставки будут только с оккупированных территорий, если не будет принято политическое решение отказаться покупать уголь у террористов.

Вопрос о рентабельности добычи угля. К примеру, ДТЭК в 2015 году не раз заявляла, что она составляет более тысячи гривен, с учетом логистики требовала установить цену 1500 грн за тонну. Некоторые эксперты говорят, что себестоимость добычи угля у госшахт еще выше – 2 тысячи гривен...

Как по мне, то себестоимость - это очень субъективно. В документах можно нарисовать любую себестоимость – это не сложно. На самом деле не нужно смотреть на себестоимость. Куда важнее обратить внимание на рыночную цену угля. К примеру, посмотреть, сколько уголь стоит в Польше. Если там его цена 40 долларов, то почему у нас 60 долларов?

Конечно, многие нюансы отрегулировал бы рынок, но его у нас нет. И не может быть. Потому что согласно статистике, свыше 80% добываемого в Украине угля находятся в одних частных руках. А покупателем этого угля является тепловая генерация, 70% которой принадлежит, опять-таки, этой же компании. Круг замкнулся.

Как можно заблокировать использование «роттердамской формулы»? Через суд реально?

Через суд вполне реально отменить «роттердамскую формулу». Комиссия принимала решение с множеством нарушений. Так что есть все шансы подать иск в суд и выиграть. Но этого мало. В стране необходимо провести серьезные дискуссии о справедливом ценообразовании на уголь. И о независимом регуляторе.

Насколько соответствует действительности информация, что ДТЭК и «Укринтерэнерго» добиваются от Минэнергоугля разрешения экспортировать электроэнергию за рубеж по цене ниже себестоимости?

Да, это правда. Подготовлен проект распоряжения правительства, предусматривающий субсидировать экспорт электроэнергии. Речь идет о том, чтобы при экспорте не учитывать дотационные сертификаты, которые оплачивают все оптовые покупатели электроэнергии. Но при этом убытки при экспорте должны покрыть внутренние потребители. Это значит, что нужно будет еще поднять тариф. Считаю, что достаточно не аргументированно давать такие преференции экспортерам электроэнергии. Пока Кабмин соответствующее решение не принял и очень надеюсь, что не примет.

Чего вдруг такие дорогие подарки власть преподносит Ахметову? Кстати, правда, что президент Порошенко восстановил свою долю в крупнейшей частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», принадлежащей Ахметову? Что поэтому поводу говорят на рынке?

Мне ничего не известно по этому поводу. Сейчас аресты с компании сняты, она работает. И это хорошо - чем больше предложения газа на рынке, тем выше конкуренция и ниже цена.

Николай Бабич (УНИАН)