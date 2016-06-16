Комитет по ТЭК призывает депутатов поддержать законопроект о продлении моратория на взыскание долгов с "Энергоатома"

Народный депутат Украины (фракция «Блок Петра Порошенко»), замглавы Комитета топливно-энергетического комплекса в парламенте Александр Домбровский призвал Верховную Раду принять законопроект, который предполагает продление моратория на взыскание долгов с Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», что восстановит ее нормальную деятельность.

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде, напомнив, что из-за сомнительного долга, счета «Энергоатома» заблокированы уже 6 месяцев.

«Счета государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» до сегодняшнего дня остаются заблокированными. Это создает очень высокий уровень напряжения как в коллективе атомщиков, так и в энергетическом секторе. Мы должны осознавать, что атомная энергетика Украины генерирует 55% всей электроэнергии Украины», - сказал Домбровский.

По его словам, учитывая, что счета компании уже 6 месяцев заблокированы, накопились большие проблемы, связанные с расчетами и поступлениями «Энергоатома».

«На сегодняшний день долг перед НАЭК «Энергоатом» государственного предприятия «Энергорынок» составляет почти 14 млрд грн, а просроченная задолженность уже превышает 10 млрд грн. Это приводит к тому, что стратегическая компания Украины не может выполнять свои обязательства по завозу нового ядерного топлива и его вывоз с территории Украины. Сегодня «Энергоатом» не может обслуживать кредиты, в частности, от Европейского банка реконструкции и развития», - добавил депутат.

При этом он сообщил, что для выхода из кризисной ситуации необходимо принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения выполнения международных обязательств Украины в части безопасности эксплуатации атомных блоков», который касается продления моратория на долги «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, 31 мая более 1 тыс. атомщиков провели пикет Администрации президента и Кабинета министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», не допустить неправомерную корпоратизацию компании, а также отстранение профессиональных кадров в атомной отрасли. Предупреждающий пикет проходил в Киеве 26 апреля.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроватт» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток компании «Укрэлектроватт» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству, «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава Профкома «Энергоатома», Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации «Энергоатома», в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.