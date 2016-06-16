Россия обещает ЕС золотые горы: доставка газа по "Северному потоку-2" будет дешевле, чем через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обещает, что доставка газа в Германию по «Северному потоку-2» будет в 1,6-2 раза дешевле, чем через территорию Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума.

По его словам, основное снижение добычи газа происходит в северо-западной Европе, что обуславливает смещение экспортных потоков с центрального на северное направление, считает он.

«Самый короткий экспортный маршрут в северо-западную Европу. Протяженность маршрута с Ямала через «Северный поток» на 1885 км меньше, чем через газотранспортную систему (ГТС) Украины. В том числе по территории России расстояние меньше на 1010 км. Маршрут через Украину почти в полтора раза длиннее, чем через «Северный поток», - отметил Миллер.

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«Самая высокая эффективность транспортных расходов. Стоимость доставки газа до Германии по маршруту с Ямала через «Северный поток - 2» в 1,6-2 раза, в зависимости от размера тарифа на транспортировку газа по территорию Украины, ниже, чем по маршруту через ГТС Украины», - добавил он.

Миллер заверил, что новые технологии северного коридора снижают расход газа на собственные нужды транспорта в 6 раз по сравнению с ГТС 5,5 Мпа и в 3 раза в сравнении с ГТС 7,5 Мпа.

При этом он заявил о высокой дивидендной доходности проекта «Северный поток - 2».

«Накопленные дивиденды «Газпрома» к 2045 году составят 6,9 млрд долл. за вычетом налогов», - обещает он.

Кроме этого, Миллер отметил, что реализация этого проекта даст существенное снижение вредных экологических выбросов.

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«Экологические выбросы для маршрута с Ямала через «Северный поток – 2» в 5,6 раза ниже, чем для маршрута через Украину. Накопленные за 25 лет выбросы будут на 223 млн тонн в СО2-эквиваленте больше для маршрута через Украину в сравнении с «северным» направлением. Для поглощения этого объема вредных выбросов необходимо, например, увеличить площадь лесов в Германии на 15%», - сказал он.

Также Миллер подчеркнул, что накопленная экономическая эффективность за 25 лет для «Газпрома» при реализации маршрута через «Северный поток – 2» в 2-2,7 раза выше в сравнении с маршрутом через ГТС Украины, что соответствует 45-78 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Впоследствии правительства ряда европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».