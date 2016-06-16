Замминистра энергетики США ознакомился с ходом загрузки топлива Westinghouse на ЗАЭС

Заместитель министра энергетики США Эдвард МакГиннис посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с процессом загрузки на станции ядерного топлива американско-японской компании Westinghouse, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«Ход внедрения топлива производства компании Westinghouse на Запорожской АЭС обсудили в рамках рабочей встречи президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и заместитель министра энергетики США Эдвард МакГиннис, которые посетили ЗАЭС в начале первой загрузки ТВС-WR 15 июня», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за процессом загрузки кассет на блочном щите управления энергоблока №5 ЗАЭС наблюдали директор офиса Министерства энергетики США в Украине Эндрю Вогт, представитель Аргонской национальной лаборатории Игорь Боднар, руководители Запорожской АЭС.

На встрече обсуждались вопросы диверсификации поставок ядерного топлива для атомных станций Украины, планы поставок и загрузки топлива компании Westinghouse на Запорожскую АЭС, мероприятия по подготовке системы внутриреакторного контроля к мониторингу активной зоны с топливом Westinghouse, которую японско-американская компания проводит совместно с НПО «Импульс».

В сообщении приводятся слова замминистра энергетики США, который сообщил, что основная цель его визита – продемонстрировать укрепление партнерства с правительством и народом Украины.

«Кроме того, мой визит по времени совпал с очень важным событием – загрузкой свежего топлива второго, альтернативного поставщика ядерного топлива для Украины. Это важный шаг «Энергоатома» в повышении энергетической безопасности государства», ‒ прокомментировал встречу МакГиннис.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

В 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.