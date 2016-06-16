Цены на нефть рухнули до месячного минимума, в ходе сегодняшних торгов стоимость барреля марки Brent на бирже ICE опускалась до $47,19, что на $1,78, или 3,6%, ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Так дешево баррель Brent не стоил с 12 мая 2016 года.

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Аналитики связывают падение котировок с опасениями инвесторов по поводу исхода назначенного на 23 июня 2016 года в Великобритании референдума о возможном выходе страны из состава Евросоюза (Brexit), пишет РБК.

«Боязнь рисков от голосования по Brexit на следующей неделе заставляет фиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии этого события», — пояснил Reuters старший экономист по энергетике амстердамской ABN Amro Ханс ван Клиф.

Того же мнения придерживается и нефтяной аналитик Natixis Абхишек Дешпанде. По его словам, инвесторы уходят от рисков, пока котировки находятся вблизи максимальных показателей с начала года.