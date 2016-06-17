Нефть дорожает после обвала

Мировые цены на нефть в пятницу впервые за неделю торгуются в "зеленой" зоне, поскольку инвесторы теперь менее опасаются итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.30 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% - до 47,74 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,82%, до 46,59 доллара за баррель, сообщает Прайм.

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Неопределенность относительно возможного выхода Великобритании из ЕС (Brexit) долгое время оказывала негативное влияние на динамику нефтяного рынка. Референдум, который состоится уже на следующей неделе, сдерживал инвесторов от рискованных шагов и переключил их внимание на более безопасные активы.

Однако ряд высказываний представителей власти ЕС и убийство депутата палаты общин Джо Кокс, которая была сторонницей сохранения страны в составе Евросоюза, снизили вероятность Brexit и вернули интерес инвесторов к рисковым активам.

"Нам нужно готовиться к дальнейшей волатильности. Мы видим большое восстановление сейчас, возможно, некоторые короткие позиции закрываются. Это, конечно, будет нервным для инвесторов и трейдеров, ждущих решение 23 июня", - сказал агентству Рейтер аналитик в OptionsXpress Бен Ле Брун.