РФ не видит оснований давать Беларуси скидку на газ – ждет предложений

Россия не видит оснований для предоставления скидки на газ Беларуси, стороны продолжают переговоры, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Переговоры с Беларусью продолжаются. Наши белорусские коллеги выходят с разного рода предложениями, мы их внимательно изучаем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

"Пока у нас нет понимания, почему мы должны предоставлять скидку, пока таких оснований не видим. Тем не менее очень внимательно изучаем последние предложения, переданные буквально два дня назад нашими коллегами. Отреагируем обязательно на них. Но на данный момент решения нет", — сказал он.

Белорусские власти с начала года ставят вопрос о справедливости нынешней цены российского газа для Беларуси. В частности, премьер-министр страны Андрей Кобяков говорил, что эта цена должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров вместо текущих 142 долларов.