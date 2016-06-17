"Нафтогаз" ответил Миллеру: транзит газа через Украину будет в 3-4 раза дешевле, чем "Северным потоком-2"

Транспортировка российского газа в Европейский Союз через Украину к 2020 году будет стоить в 3-4 раза дешевле, чем через «Северный поток-2», который строит газовый монополист России - «Газпром».

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Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

«В случае бронирования транзитных мощностей на нынешнем уровне 110 млрд куб. м в год, доставка по украинскому маршруту будет вчетверо дешевле, чем по запланированному «Северному потоку-2». При бронировании на уровне 70 млрд куб. м транзита в год, прямой поток окажется в три раза выгоднее, чем «Северный поток-2», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что удешевление транзита через Украину после 2020 года связано с намерениями «Газпрома» прекратить поставки газа в ЕС по украинскому маршруту.

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«Украинский регулятор учел в текущем тарифе ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы до 2019 года включительно. Таким образом, после 2020 года соответствующая инфраструктура будет полностью амортизирована, что позволит Украине предложить поставщикам газа наиболее конкурентные условия транспортировки», - добавили в украинском холдинге.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что внутри ЕС нет достаточных мощностей для поставки газа потребителям через север Германии, где заканчивается «Северный поток-2». Кроме того, несколько стран региона не имеют физического соединения с газотранспортной сетью Германии на территории ЕС, поэтому они могут получать газ только по украинскому маршруту.

«Учитывая ход арбитражных процессов в Стокгольме, мы обеспокоены намерениями «Газпрома» тратить свои ограниченные ресурсы на экономически неоправданные проекты. «Нафтогаз» заинтересован в установлении справедливых, прозрачных и рыночных условий работы на европейском рынке газа для всех его участников», - цитирует пресс-служба главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Впоследствии правительства ряда европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, доставка газа в Германию по «Северному потоку-2» будет в 1,6-2 раза дешевле, чем через территорию Украины.